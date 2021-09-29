روسيا: نتابع كل المعلومات الخاصة بإطلاقات كوريا الشمالية الصاروخية

أعلنت موسكو، أنها تتابع كل المعلومات المتعلقة بالإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية، مؤكدة أنها لن تدعم محاولات استغلال الإطلاقات الأخيرة لتصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن بلاده "تتابع كل المعلومات الواردة من مصادر مختلفة بشأن عمليات الإطلاق الصاروخية في كوريا الشمالية"، كما أنها "تقارن هذه المعلومات بقرارات مجلس الأمن الدولي"، التي فرضت نظام عقوبات صارما على بيونج يانج وحددت المعايير المسموح بها لتطوير القدرات العسكرية لهذا البلد.

وشدد ريابكوف، على أن موسكو لن تدعم المحاولات المحتملة لاستخدام الإطلاقات الصاروخية الجديدة بكوريا الشمالية ذريعة لتصعيد توتر الأوضاع في شبه الجزيرة الكورية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن إطلاق صاروخ جديد لكوريا الشمالية يجب ألا يعرقل العملية السياسية التي تهدف إلى نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.

وخلص الدبلوماسي الروسي إلى القول: "نعتقد أن هناك طريقا بديلا (عن التصعيد)، فكلما أسرعنا في استئناف العملية السياسية والحوار، كلما كان ذلك أفضل لأمن شمال شرق آسيا والأمن العالمي عامة".

وأعلنت بيونج يانج، في وقت سابق اليوم، إن الصاروخ الذي أطلقته أمس الثلاثاء كان صاروخا فرط صوتي يحمل اسم "هواسونغ-8"، وتم تطويره حديثا.