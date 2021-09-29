استطلاع: غالبية الألمان يؤيدون استقالة لاشيت من جميع مناصبه

أعربت غالبية واضحة من الألمان عن تأييدها لاستقالة مرشح التحالف المسيحي للمستشارية، أرمين لاشيت، من جميع مناصبه السياسة.

وأظهر الاستطلاع، الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي، ونشر نتائجه اليوم الأربعاء، فإن 68٪ من الألمان أيدوا ذلك، بينما أعرب 13% عن رفضهم لهذا الأمر.

تجدر الإشارة إلى أن لاشيت يرأس الحزب المسيحي الديمقراطي، الذي تنتمي إليه المستشارة أنجيلا ميركل، كما أنه يشغل منصب رئيس حكومة ولاية شمال الراين-ويستفاليا، غربي ألمانيا.

وحصل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على 7ر25 % من الأصوات في الانتخابات التي جرت يوم الأحد الماضي، وهي أفضل نتيجة يحققها منذ سنوات، في حين تراجع التحالف المسيحي، المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، إلى مستوى قياسي، حيث حصل على 1ر24 % من الأصوات بعد 16 عاما في الحكم.

وأعلن كل من مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، أولاف شولتس، ومرشح التحالف المسيحي، لاشيت، أنهما يريدان تشكيل حكومة ائتلافية. لكن الضغط يتزايد على لاشيت لإعادة النظر، حيث تقول أصوات بارزة داخل حزبه إن الانتخابات لم تمنحه تفويضا لتشكيل ائتلاف حاكم بقيادته.