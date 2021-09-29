كمبوديا تسجل 881 إصابة جديدة بكورونا وتايوان صفر وفيات خلال 24 ساعة

سجلت كمبوديا 881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى 111 ألفا و673 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكمبودية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 15 حالة وفاة في الوقت نفسه، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد إلى 2302 حالة وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين في البلاد بلغ 102 ألف و222 شخصا بعد تسجيل تعافي 532 شخصا.

وفي سياق متصل بكورونا، أعلن مركز مكافحة الأوبئة المركزية في تايوان، اليوم، تسجيل صفر وفيات و11 حالة إصابة من بينهم عشر حالات واردة من الخارج خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 16 ألفا و216 حالة والوفيات إلى 842 وفاة.