أكد عمرو السولية، متوسط ميدان المنتخب الوطني، أنه لم يفكر مطلقًا في إمكانية ارتداء شارة قيادة المنتخب خاصةً أن هذه الأمور من اختصاص الجهاز الفني.

وتحدث السولية مع الصحفيين قبل بداية تدريبات اليوم عن ارتداء محمد صلاح شارة قيادة المنتخب رغم أقدميته، حيث قال "لم أفكر في هذا الأمر مطلقًا، هذه أمور تخص الجهاز الفني فقط".

وعن أهمية مباراتي ليبيا قال في هذا السياق " لدينا مباراتان يجب الفوز فيهما من أجل تصدر المجموعة، كرة القدم الآن لا تعترف بالأسماء ويجب بذل قصارى جهدنا".

وأشاد عمرو السولية في نهاية تصريحاته بالجهاز الفني الجديد قائلًا "لدينا جهاز فني جديد مميز للغاية وأود أن أشكرهم على إراحتنا قبل الانضمام للمعسكر".

ويلتقي منتخبنا الوطني مع ليبيريا في مباراة ودية، المقرر إقامتها مساء غد الخميس، في إطار الاستعدادات لمباراتي ليبيا في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم، 2022، بقطر.