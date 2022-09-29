استشهاد طفل فلسطيني أصيب خلال مطاردته من قوات إسرائيلية في بيت لحم

أفادت مصادر فلسطينية، باستشهاد طفل فلسطيني اليوم الخميس، متأثرا بإصابته خلال مطاردته من قوات إسرائيلية في بيت لحم في الضفة الغربية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، أن طفلا (7 أعوام)، استشهد جراء سقوطه بعد ملاحقة قوات إسرائيلية له ولمجموعة من الطلبة في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأشارت إلى أن الطفل نقل إلى قسم الطوارئ في مستشفى بيت جالا الحكومي وهو متوقف قلبه، وفشلت كل المحاولات لإنعاشه.

وكان 4 شبان فلسطينيين استشهدوا يوم أمس برصاص الجيش الإسرائيلي خلال اقتحامه مخيم جنين للاجئين في شمال الضفة الغربية بدعوى ملاحقة مطلوبين لأجهزته الأمنية.

واستشهد أكثر من مئة فلسطيني في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري فيما قتل نحو 20 إسرائيليا خلال هجمات متفرقة في الضفة وفي مدن إسرائيلية في ظل تصاعد وتيرة التوتر الأمني بشكل غير مسبوق منذ سنوات.