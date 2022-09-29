الخارجية العراقية تستدعي السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة

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استدعت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، على خلفية الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء العراقية «واع».

وواصلت إيران توجيه صواريخها إلى إقليم كردستان العراق، بعدما أودت هجمات الأمس على المنطقة الواقعة شمال البلاد، إلى مقتل 13، وإصابة العشرات.

وأكد مراسل العربية/الحدث اليوم الخميس، أن المدفعية الإيرانية جددت قصف مناطق سيدكان الحدودية شمال أربيل.

بدورها أعلنت القنصلية الأمريكية في أربيل أنها لا تزال تتلقى تقارير عن استمرار الهجمات الإيرانية.

وأضافت في بيان أنه لا يمكنها تأكيد انتهاء الهجمات الإيرانية.

أتى ذلك، بعدما أفيد أمس بمقتل 13 وإصابة 58 آخرين، بينهم نساء وأطفال، في القصف الإيراني، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.