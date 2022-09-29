الصين واليابان تتبادلان التهاني في الذكرى الـ50 لتطبيع العلاقات بينهما

تبادل الرئيس الصيني شي جين بينج، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الخميس، رسائل التهنئة بمناسبة الذكرى الـ50 لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الصين واليابان، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا.

وأشار الرئيس شي في رسالته إلى أنه على مدى السنوات الـ50 الماضية، وبفضل الجهود المشتركة للحكومتين والشعبين، وقع الجانبان تباعا على أربع وثائق سياسية وتوصلا إلى سلسلة من التوافقات المهمة ، وعملا باستمرار على تعميق التبادلات والتعاون في شتى المجالات، الأمر الذي عاد بفوائد مهمة على البلدين وشعبيهما، فضلا عن تعزيز السلام والتنمية في المنطقة والعالم الأوسع.

وأكد الرئيس شي أنه يولي اهتماما كبيرا بتنمية العلاقات الصينية اليابانية، وعلى استعداد للعمل مع كيشيدا لقيادة الجانبين في بذل جهد مشترك لبناء علاقات صينية يابانية تلبي متطلبات العصر الجديد.

ومن جانبه، ذكر كيشيدا في رسالته أنه خلال السنوات الـ50 الماضية، حقق التعاون بين اليابان والصين في مجموعة واسعة من المجالات مثل الاقتصاد والثقافة وتبادل الأفراد تقدما ملحوظا.

وأضاف أن الجانب الياباني مستعد للتكاتف مع الجانب الصيني للتركيز على تعزيز تنمية علاقات يابانية صينية بناءة ومستقرة، فضلا عن السلام والازدهار في البلدين والمنطقة والعالم خلال السنوات الـ50 المقبلة.