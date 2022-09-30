البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس جديد

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أخفق البرلمان اللبناني، اليوم الخميس، في انتخاب رئيس جديد للبلاد بسبب غياب توافق الآراء على مرشح من المفترض أن يسعى إلى إخراج البلاد من أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها.

وتنتهي ولاية الرئيس الحالي ميشال عون التي تمتد ست سنوات في 31 أكتوبر المقبل.

وحتى الآن، فشلت الأحزاب السياسية اللبنانية المنقسمة بشدة في العثور على خليفة لعون لإنهاء المأزق السياسي.

وأدلى 63 من أصل 122 نائبا في جلسة بثها التلفزيون بأصوات فارغة في أول جولة من التصويت. وتغيب ستة نواب عن الجلسة.

ولم يتم إجراء الجولة الثانية بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

ويحتاج المرشح الرئاسي إلى أصوات ثلثي النواب في المجلس المؤلف من 128 عضوا في جولة التصويت الأولى.

وقال رئيس البرلمان نبيه بري إنه لن يدعو إلى جلسة ثانية إلا عندما يتم التوصل إلى "توافق" على مرشح.

وكانت جلسة اليوم هي أول جلسة يحاول فيها البرلمان انتخاب رئيس جديد.