غلق مخبزين لمدة شهر وتحرير 36 محضرا لمخابز خلال حملة تموينية بالبحيرة

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وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار الحملات لضبط الأسواق والمرور المستمر على المخابز البلدية المدعمة للتأكد من إنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات والأوزان وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: أن مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، شنت حملة تموينية بقيادة سمير البلكيمي مدير الرقابة التموينية على المخابز البلدية أسفرت عن:

بمركزى شبراخيت والرحمانية، ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جراما و26 جراما للرغيف الواحد وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهما لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين، ومخبز تصرف فى 12 شيكارة دقيق عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

كما تم تحرير محضرين لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف وعدم وجود سجل زيارات بمقر المخبز وقت المرور.

وبحملة مماثلة بمركز المحمودية، ضبط خلالها 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبزين قاما بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وآخرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومحضرين لعدم نظافة أدوات العجين.

وفى مركز كوم حمادة، ضبط 8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى مخبزين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ومخبز تصرف فى 3 شكائر دقيق بلدى مدعم.