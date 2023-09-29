 عطل في نظام مراقبة الحركة الجوية في اليابان يتسبب في تأخير الرحلات - بوابة الشروق
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عطل في نظام مراقبة الحركة الجوية في اليابان يتسبب في تأخير الرحلات

طوكيو 29 سبتمبر (د ب أ)
نشر في: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 12:47 م | آخر تحديث: الجمعة 29 سبتمبر 2023 - 12:47 م

قالت وزارة النقل اليابانية، إن عطلا في نظام شبكة مراقبة الحركة الجوية، اليوم الجمعة، تسبب في تأخير الرحلات الجوية المتجهة إلى شرق اليابان.

وحدث العطل في حوالي الساعة (11:40) صباحا بالتوقيت المحلي، في مركز مراقبة الحركة الجوية التابع للوزارة في محافظة سايتاما بمنطقة طوكيو، مما تسبب في فرض قيود على المغادرة في المطارات، قبل أن يتم استعادة النظام للعملفي حوالي الساعة (12:20) ظهرا بالتوقيت المحلي، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة في اليابان، "خلال فترة العطل، اقتصرت المعلومات المعروضة على شاشة أنظمة التحكم، على موقع الطائرة فحسب.

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