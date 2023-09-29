مدارس جنوب سيناء تستعد لاستقبال الطلاب الأحد المقبل

أنهت جميع المدارس بمحافظة جنوب سيناء الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب خلال العام الدراسي الجديد 2023 – 2024، والمقرر أن ينطلق الأحد المقبل بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وتكاتف جميع العاملين بالمدارس من معلمين ومعلمات وطلاب وطالبات، لتجميل وتزين المدارس، ونظافة وتنظيم الفصول، والمعامل، والحمامات، وتجهيز الفناء، ورفع الأعلام المصرية لترفرف في الفناء وفوق مباني المدرسة، لترتدي المدارس ثوبًا جديدًا لاستقبال الطلاب.

وجرى الانتهاء من أعمال الصيانة وتجهيز الفصول الدراسية، والممرات، ودهان الأبواب واللوحات الإرشادية، وقامت الإدارات التعليمية بتوزيع الكتب الدراسية على المدارس تمهيدًا لتسليمها للطلاب خلال اليوم الدراسي الأول.

وكان عقد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اجتماعًا مع مديري الإدارات والموجهين والمتابعين، ومديري المدارس، وأكد ضرورة تفعيل الأنشطة والفعاليات التي تجذب الطلاب للمدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

ووجه بحسن استقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية، والتأكيد على إزالة جميع الأبواب والفواصل الحديدية الموضوعة على السلالم والطرقات، داخل وخارج المباني مع إجراء التفتيش اليومي على حالة المبنى بالكامل، والتدريب على خطة الإخلاء الخاصة بالطلاب، وتكثيف الإشراف على السلالم والمخارج.