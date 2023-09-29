أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، جاهزية المدارس بجميع الإدارات استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والذي سيبدأ غدا السبت، في 549 مدرسة تشمل نوعيات التعليم العام والفني.

ووجه وكيل الوزارة بحسن استقبال الطلاب في أول أيام العام الدراسي، وتنظيم العمل داخل جميع المدارس، وتهيئتهم داخل فصولهم، والتشديد على الإشراف، وقت دخول الطلاب المدرسة وأثناء الفسحة وحتى انصرافهم، واضعين أمن وسلامة الطلاب نصب أعيننا جميعا، مؤكدا تواجد طلبة الكشافة والمرشدات من الطلاب القدامى لتنظيم الدخول، ومساعدة الطلاب الجدد للتعرف على فصولهم وأماكنهم.

ووجه أيضا بضرورة تفعيل الأنشطة التربوية داخل المدارس، لجذب الطلاب، وتفعيل مجموعات الدعم للتخفيف على أولياء أمور الطلاب، والتشديد بعدم جمع أي أموال من الطلاب تحت أي مسمى، وسرعة تسليم الكتب للطلاب.

كما أكد حسن ضرورة غلق بوابات المدارس، وتنظيم مقابلة أولياء الأمور، موجها بضرورة التنسيق مع الأحياء والمحليات، والجهات المعنية لرفع أية اشغالات في محيط المدارس، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقاً مكللا بالنجاح والتوفيق.