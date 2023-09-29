إصابة عشرات الفلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرتين في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرتين في الضفة الغربية المحتلة.



فقد أصيب 4 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إثر قمع قوات الاحتلال مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية، شرق قلقيلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".



وقالت مصادر محلية، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة الأسبوعية، والتي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة 4 منهم بالرصاص، والعشرات بالاختناق.



كما أصيب 3 فلسطينيين خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة ضد الاستيطان في قرية بيت دجن، شرق نابلس.



وأفادت مصادر طبية بأن 3 مواطنين أصيبوا بقنابل غاز بشكل مباشر، وتم تقديم العلاج لهم ميدانيا.. مشيرة إلى أن الطواقم قدمت العلاج لـ23 حالة اختناق بالغاز السام أيضا.



وانطلقت المسيرة عقب صلاة الجمعة بدعوة من اللجنة الشعبية للدفاع عن أراضي /بيت دجن/، تجاه الأراضي التي يسعى المستوطنون للاستيلاء عليها.



في سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا فلسطينيا عند حاجز عسكري جنوب أريحا، كما اعتقلت شقيقين من بلدة ديراستيا غرب سلفيت.