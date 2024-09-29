تابع اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، في الحملات التموينية على الأسواق والمخابز والمحال التجارية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك وإدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 12 محاضر متنوعة لمخالفات تموينية تضمنت «6 محاضر نقص وزن، ومحضرين مواصفات، و4 محاضر عدم التزام».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات، تحت إشراف عصام القصيف رئيس مركز ومدينة الحامول.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بالإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن.