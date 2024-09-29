محافظة البحيرة تستعد لمعرض دمنهور السابع للكتاب

تستعد محافظة البحيرة لانطلاق النسخة السابعة من معرض دمنهور للكتاب، الذي سيقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة أ.د أحمد بهي الدين، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2024، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر، أن فعاليات المعرض هذا العام تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان". حيث تركز الفعاليات على تعزيز الهوية المصرية، وقيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية.

وأشارت إلى أن معرض دمنهور للكتاب يعد حدثًا ثقافيًا ضخمًا يعزز الحركة الثقافية والمعرفية في المحافظة، كما يُعد فرصة ذهبية لمواطني المحافظة للاستمتاع بمجموعة متميزة من الفعاليات الثقافية والفنية والتوعوية، إلى جانب الأنشطة الإبداعية المتنوعة، بما في ذلك أنشطة مخيم الطفل، مما سيجعله منصة هامة لتبادل الأفكار والإبداع، وفرصة حقيقية لتعزيز القيم الثقافية والمجتمعية، وإبراز دور محافظة البحيرة في الحركة الثقافية المصرية.

ويستضيف المعرض هذا العام نخبة من الرموز الثقافية والأدبية والفنية، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالات الإعلام والاقتصاد. ويشارك في هذا الحدث العديد من الجهات والمؤسسات الفاعلة داخل المحافظة، مثل مديريات الثقافة، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، والأوقاف، وجامعة دمنهور، والمنطقة الأزهرية، ومطرانية البحيرة، ومنطقة آثار البحيرة، وإدارة السياحة والآثار.

ويعد المعرض مهرجانًا ثقافيًا متنوعًا يحتوي على العديد من المعروضات من كتب وسلاسل وموسوعات وكتب تراثية، والتي تغطي جميع المجالات الفكرية، مما يساهم في ترسيخ عادة القراءة والتثقيف لجميع أفراد المجتمع.