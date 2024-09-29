سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي قريبًا من أي وقتًا مضى لنهاية مسيرته في الملاعب الأوروبية مع تقارير اقترابه من الانتقال للدوري السعودي.

عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولا تزال إدارة النادي لم تعرض على (مو) تجديد تعاقده، إذ يحق للاعب توقيع عقود انتقاله لأي فريق يختاره مع شهر يناير المقبل 2025.

وكشفت صحيفة caughtoffside البريطانية اليوم الأحد وفقا لمصادرها أن صندوق الاستثمار السعودي يجهز عرضا فلكيا لضم محمد صلاح.

كما أشار التقرير إلى أن ليفربول لم يفتح مع صلاح أي خطوط اتصال لتجديد عقده، ما يدفع صندوق الاستثمار السعودي مع حلول شهر يناير التقدم بعرض رسمي لضم اللاعب.

ويجهز صندوق الاستثمار السعودي عرضا لمدة موسمين مع بند يتيح التجديد لموسم ثالث مقابل راتب فلكي حسب ما أشارت له الصحيفة البريطانية.

وتتنافس أندية الهلال والنصر وأهلي جدة مع اتحاد جدة على ضم محمد صلاح في الموسم المقبل.