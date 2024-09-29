قال أمير عزمي مجاهد لاعب منتخب مصر السابق، إن البرتغالي جوميز المدير الفني لفريق الزمالك أدار مباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه، بشكل جيد، ونجح في تحقيق بطولة جديدة لإسعاد جماهير الزمالك.

وأضاف أمير عزمي في تصريحات لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:أن المغربي محمود بنتايك قدم مباراة مميزة وكان مفاجأة السوبر بالنسبة لي، مؤكداً أن تغييرات جوميز أعطت أفضلية لفريق الزمالك على عكس الأهلي، قائلاً«جوميز كسب الرهان بمشاركة دونجا والسعيد وناصر منسي في السوبر الأفريقي».

وأشار أمير عزمي، إلى أن لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى بدني ضعيف خلال مباراة السوبر، وظهر ذلك مع أكثر من لاعبى أبرزهم أكرم توفيق ومحمد هاني، مؤكداً أن بيرسى تاو لم يحضر المباراة أمام الزمالك، قائلاً«أكرم توفيق ظهر بشكل غير جيد من الناحية البدنية».

وواصل أمير عزمي، أن جمهور الزمالك هو كلمة السر في التتويج بلقب السوبر الإفريقي.

أتم أمير عزمي مجاهد ، أن ناصر منسي الذي استغلال هدفه في مرمى الأهلي لمواصلة التألق، مضيفا أنه ظهر بمستوي مميز خلال اللقاء، مشيداً بحارس مرمي الفريق محمد عواد، والذي ساهم بشكل كبير في تحقيق السوبر الإفريقي لما يمتلكه من خبرات تجعله الحارس الأساسي للفارس الأبيض.