رئيس البرلمان الإيراني: إسرائيل لا تملك اليد الطولى في المنطقة

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قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم، إن إسرائيل لا تملك اليد الطولى في المنطقة وتسعى يائسة لتعويض خسائرها.

وأضاف قاليباف: الكيان الصهيوني يعمل على إضعاف أسس جبهة المقاومة في المنطقة لكنه أخطأ في حساباته، وفقاً لقناة الجزيرة الإخبارية.

وأشار إلى أن أركان محور المقاومة ستواصل مواجهة الكيان الصهيوني بدعم إيران حتى تحقيق النصر.

وتابع رئيس البرلمان الإيراني: الكيان الصهيوني يشن حربا معقدة ومن الضروري وضع خطط دقيقة ومركبة لمواجهته.

واغتالت إسرائيل، الجمعة، الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله بغارات عنيفة استهدفت مقر القيادة المركزية لحزب الله في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، وأسفرت الغارات أيضا عن مقتل قائد في الحرس الثوري الإيراني.