علق الإعلامي عمرو أديب، على طريق احتفال لاعبي الأهلي رامي ربيعة وعمر كمال عبدالواحد بركتلي الترجيح في مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك، معتبرًا أنهما حاولا السخرية من الزمالك عبر الإيحاء بأنهما نائمان في احتفالية معتادة في ملاعب كرة القدم.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت: «حضرتك بتتريق علينا جوّه الماتش.. اشرب.. لازم تشرب».

وفيما قلّد أديب طريقة احتفالية رامي ربيعة وعمر كمال، فقد زاد قائلا: «ننّه هو ننّه هو بتتريق على مين يا هو».

وأشار إلى أن لاعبي الأهلي كانت لديهم حالة غرور واعتداد بالنفس بشكل غير طبيعي، موضحًا أن إضاعة مهاجم الأهلي وسام أبوعلي لركلة الترجيح الحاسمة كانت بمثابة إشارة واضحة بأن الحظ يقف بجانب الزمالك.

وتوج نادي الزمالك بالسوبر الأفريقي عقب الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3، عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.