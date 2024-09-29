ختام أسبوع الثقافة الكورية بدار الأوبرا وسط تفاعل كبير من الحضور

نظم المركز الثقافي الكوري، مساء أمس السبت، الحفل الختامي لأسبوع الثقافة الكورية على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا، حيث استمتع الحضور بمجموعة من المقطوعات الكورية التقليدية، بالإضافة إلى العرض الغنائي "أريرانج".

وبهذا الحفل يسدل الستار على أسبوع الثقافة الكورية الذي تم تنظيمه بالتعاون مع دار الأوبرا المصرية خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر الجاري، احتفالا بالذكرى العاشرة لافتتاح المركز الثقافي الكوري في مصر.

وعلى إيقاعات الآلات الموسيقية الكورية التقليدية، قدمت مجموعة من العازفين المصريين الهواة بعض المقطوعات الموسيقية التي أتقنوها في أكاديمية "جوجاك"، برفقة المدرب الكوري بارك جاي هيونج، عضو فرقة الموسيقى التقليدية التابعة للمركز الوطني الكوري للجوجاك. وتشير كلمة "جوجاك" في اللغة الكورية إلى الموسيقى التقليدية الكورية التي توارثها الكوريين منذ آلاف السنين.

وبالتعاون مع أكاديمية الفنون، شارك 40 شابًا مصريًا في أكاديمية "جوجاك" التي نظمها المركز الثقافي الكوري في الفترة من 15 إلى 26 سبتمبر الجاري. واختتم الحفل بعرض "أريرانج"، وقدمته "إيم يي جين" و"نوه يون جي"، واللتان أشرفتا على ورشة "أريرانج" التي أقيمت بالمركز الثقافي الكوري في الفترة من 23 إلى 26 سبتمبر الجاري.

و"أريرانج"، هي أغنية شعبية يعرفها جميع الكوريين، وتم تصنيفها كتراث ثقافي غير مادي من قبل اليونسكو في عام 2012. ويقدر عمر الأغنية بأكثر من 600 عام، وهناك أكثر من 60 نسخة من الأغنية في كوريا، تشترك جميعها في مشاعر الحب والحزن والأمل.

واستهل سفير كوريا الجنوبية بمصر، كيم يونج هيون الحفل بالتأكيد على حرص كوريا الجنوبية على تعزيز علاقاتها الثنائية مصر، وشدد على الدور المهم للدبلوماسية الشعبية في استكشاف آفاق جديدة للتعاون ودفع علاقات البلدين قدما إلى الأمام.

وقال إن السفارة الكورية تخطط لتنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية خلال العام المقبل في إطار الاحتفاء بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار إلى أن العقود الثلاثة الماضية أسهمت في تطوير التعاون بين البلدين وصولا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى به في العلاقات الثنائية بين الدول.

ومن جانبه، أكد أوه سونج هو مدير المركز الثقافي الكوري، مواصلة المركز دوره المنشود في تعزيز وتقوية التفاهم والتبادل الثقافي بين البلدين، معربا عن أمله في أن يشهد العام المقبل المزيد من التعاون المشترك على كل المستويات.

وشهد الحفل الختامي، الذي استمر نحو 90 دقيقة، تفاعلا جماهيريا كبيرا، حيث ردد الحضور أغنية "أريرانج" مع الفرقة الكورية وسط حالة من البهجة والحماس.