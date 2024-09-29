لبنان: نزوح مليون مواطن عن الجنوب

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أعلن وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين، نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.

وأصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وتسبب ذلك في موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.

وتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط شهداء وجرحى.

واُغتيل الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، في غارة جوية إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، يوم الجمعة.

وأعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أنه جرى تسجيل 1640 شهيدا منهم 104 أطفال و194 امرأة، و8408 جرحى، منذ بدء المواجهات بين إسرائيل وحزب الله قبل نحو عام.