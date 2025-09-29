﻿مياه الفيوم تنهي مشروع إحلال وتجديد خط طرد صرف صحي السلخانة بتكلفة 85 مليون جنيه

أعلن المهندس محمد عبد الجليل النجار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن الانتهاء من تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط طرد الصرف الصحي الخاص بمحطة رفع السلخانة بمدينة الفيوم، بتكلفة إجمالية بلغت 85 مليون جنيه.

وأكد النجار أن المشروع يأتي ضمن خطة الشركة لتطوير البنية التحتية وتحسين خدمات الصرف الصحي المقدمة للمواطنين، من خلال رفع كفاءة الشبكات وتقليل الأعطال والانفجارات المتكررة، موضحًا أن أعمال الإحلال شملت استبدال الخط القديم المتهالك بخط جديد عالي الجودة، يتميز بقدرته على تحمل الضغوط وتحسين أداء المحطة بشكل شامل.

وأشار إلى حرص الشركة على تنفيذ الأعمال في المواعيد المحددة دون التأثير على استمرارية الخدمة، وذلك عبر تعزيز التنسيق بين فرق العمل وتجاوز التحديات التي قد تواجه التنفيذ.

ومن جانبها، أوضحت المهندسة عفاف فكري، مدير عام المشروعات بالشركة، أنه تم تنفيذ خط الطرد الجديد بطول 4300 متر وقطر 800 مم من خامة البولي إيثيلين، ليربط بين محطات الرفع الفرعية بالعلاوي والشيخ حسن ومحطة الرفع الرئيسية بالسلخانة. وأضافت أن المشروع يأتي في إطار مبادرة رفع كفاءة قطاع المياه والصرف الصحي بمحافظة الفيوم، مؤكدة أن دخوله الخدمة ساهم في تحسين مستوى الصرف الصحي وتعزيز قدرات البنية التحتية للشركة.