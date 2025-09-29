محافظ مطروح يبحث مع جامعة الأزهر استيعاب مزيد من خريجات الثانوية بالمحافظة

ناقش اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، مع الدكتور وليد خليفة، عميد كلية البنات الجديدة بجامعة الأزهر، بحضور عدد من قيادات الكلية، جهود التنسيق مع جامعة الأزهر لاستيعاب مزيد من بنات المحافظة خريجات الثانوية الأزهرية، خاصة في السنوات السابقة، مع انتظار دراسة الجامعة بشأن مدى قبول وتحديد عدد السنوات الماضية.

وأشار محافظ مطروح إلى جهود التعاون الوثيق مع الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ومسؤولي الجامعة للتيسير على أبناء المحافظة، والحرص على استكمال الفتيات لتعليمهن الجامعي، وتخفيف معاناة السفر والتكاليف الاقتصادية بدلاً من الالتحاق بكليات خارج المحافظة، مع العمل على زيادة التخصصات والشعب بالكلية، مؤكدًا على توفير كافة الاحتياجات وتذليل جميع العقبات لتيسير عمل الكلية كنواة لفرع جامعة الأزهر بمطروح وتوفير المناخ المناسب.

ووجه المحافظ رئاسة مركز ومدينة مرسى مطروح، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، وكافة الجهات المعنية مثل التليفونات وغيرها، للتنسيق والإسراع في توصيل جميع المرافق والتجهيزات بفرع الجامعة.