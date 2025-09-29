الاتحاد الأوروبي يناقش إقامة نظام الجدار المضاد للمسيرات الدفاعي على جناحه الشرقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اقترحت المفوضية الأوروبية بشكل علني، اليوم الاثنين، إقامة نظام دفاعي مضاد للمسيرات على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي سيشمل كذلك تطوير القدرات الهجومية.

وتضمنت الوثيقة خططا لخلق قدرات تجعل في الإمكان إصابة أهداف أرضية بضربات دقيقة باستخدام تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وستكمل هذه التقنية منطقة متعددة الطبقات، لها القدرة على كشف وتتبع وتحييد الطائرات المسيرة.

وستستخدم مسودة الوثيقة كأساس للمناقشات التي ستجري في قمة التكتل غير الرسمية المقررة بعد غد الأربعاء.

وستتضمن كذلك مقترحات أولية تقريبية لمشاريع إعادة التسليح في مجالات أخرى.

كما سيتم تطبيق إجراءات جديدة لتأمين عملية الملاحة في بحر البلطيق والبحر الأسود وكذلك يجري النظر أيضا في تعزيز الدفاع الأرضي.

يشار إلى أن مفهوم بناء نظام دفاع أكثر فعالية ضد الطائرات المسيرة على الجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي عبر ما يسمى بالجدار المضاد للمسيرات لايزال تحت التطوير منذ عدة أشهر.