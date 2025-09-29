الممثل المقيم للأمم المتحدة: المجتمع المدني في الخطوط الأمامية لدعم أضعف الفئات

قالت إيلينا يونوفا، الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، خلال كلمتها في حفل إطلاق صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، إنه يتم دعم المنظمة الأممية للطرق الجديدة التي تعزز الكرامة وتوسع الفرص أمام جميع الفئات في المجتمع المدني.

وأشارت يونوفا إلى أن المجتمع المدني يمثل دائمًا الجبهة الحقيقية للوصول إلى أضعف الفئات، وأنه يشكل الخطوط الأمامية للتقدم والمساندة نحو بناء عالم أفضل، لافتة إلى أن دور المجتمع المدني لم يكن أمرا هامشيا أو صغيرا في أي وقت.

وأضافت الممثل المقيم للأمم المتحدة أن المنظمة أطلقت عددًا من المبادرات بالتعاون مع جهات غير حكومية للعمل مع الفئات الأضعف في المجتمع، مؤكدة اعترافها بأهمية المجتمعات المدنية وتمويلاتها باعتبارها شريكا رئيسيا في تعزيز التعاون وتحقيق التنمية المستدامة.