كييف: إسقاط 3 صواريخ و106 طائرات مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو في أوكرانيا، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت صاروخا واحدا مضادا للسفن طراز "زيركون" أو "أونيكس"، وصاروخين باليستيين طراز "إسكندر-إم" أو "إس-400"، و106 من أصل 212 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم على أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجوما على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ مضاد للسفن طراز "زيركون" أو "أونيكس" تم إطلاقه من مقاطعة كورسك الروسية، وصاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" أو "إس-400" تم إطلاقهما أيضا من مقاطعة كورسك.

كما شمل الهجوم 152 طائرة مسيرة طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق أوريول وميليروفو وكورسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، بالإضافة إلى دونيتسك ومنطقتي هفاردييسكي وتشاوادا بشبه جزيرة القرم المحتلة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخا واحدا مضادا للسفن من طراز "زيركون" أو "أونيكس"، وصاروخين باليستيين من طراز "إسكندر-إم" أو "إس-400"، و106 طائرات مسيرة روسية من طراز "شاهد"، وجيربيرا، وإيتالماس وطرز أخرى.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و532 ألفا و500 فرد، من بينهم 1440 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 12388 دبابة، و25463 مركبة قتالية مدرعة، و50498 نظام مدفعية، و2169 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1681 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 443 طائرة حربية، و356 مروحية، و538702 طائرة مسيرة، و5118 صاروخ كروز، و35 سفينة حربية، وغواصتين، و155031 من المركبات وخزانات الوقود، و4765 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.