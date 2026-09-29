 بدء تلقي طلبات المعاشات بنقابة المحامين اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بدء تلقي طلبات المعاشات بنقابة المحامين اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل

محمد فتحي
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 11:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 11:12 م

أعلنت النقابة العامة للمحامين، بدء تلقي طلبات الإحالة للمعاش اعتبارًا من الخميس الموافق 1 أكتوبر 2026، وحتى السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، وذلك بنادي المحامين النهري بالمعادي.

وأوضحت النقابة، أن ذلك يأتي تيسيرًا على الأعضاء، وبناءً على تعليمات الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، على أن يجري تلقي الطلبات وإنهاء كل الإجراءات في ذات المكان.

وأوضحت النقابة في بيان، أن تلقي الطلبات سيكون بمقر نادي المحامين النهري بالمعادي – كورنيش المعادي، يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الثالثة مساءً.

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