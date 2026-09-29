زيلينسكي: أوكرانيا نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية

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قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا نجحت في اعتراض صواريخ باليستية روسية خلال الليل.

وتواصل روسيا قصف المدن الأوكرانية بالصواريخ الباليستية، مع علمها بأن كييف تفتقر إلى الصواريخ الاعتراضية اللازمة للتصدي لهذه الأسلحة فائقة السرعة.

ودعا زيلينسكي مرارا الشركاء الغربيين إلى تزويد بلاده بالمزيد من صواريخ الدفاع الجوي، بما في ذلك الصواريخ المخصصة لمنظومة "باتريوت" أمريكية الصنع.

وأعرب الرئيس الأوكراني، اليوم الثلاثاء، عن شكره للولايات المتحدة والنرويج لتزويد بلاده بـ "منظومة ناسامز وحزمة الصواريخ الخاصة بها".

وقال زيلينسكي، عبر منصة إكس، "أعرب عن امتناني لفرنسا وألمانيا على حزمة دعم الدفاع الجوي التي قدمتاها خلال الأيام الأخيرة، وتحديدا الصواريخ"، دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

كما أشار إلى وقوع أضرار جديدة جراء الهجمات الروسية الأخيرة التي شنت خلال الليل، موضحا أن مراكز بيانات ومراكز أعمال، إلى جانب مبان سكنية، تعرضت للقصف في كييف.

وأضاف زيلينسكي أن "مؤسسة تعليمية، وسكن للطلاب، وسفينتين أجنبيتين" تعرضت للقصف في منطقة أوديسا.

وتعرضت 9 مناطق إجمالا لهجمات روسية خلال الليل، مما أسفر عن عن أضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة والمباني السكنية والشركات المدنية.

من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الروسية شن هجمات استهدفت منطقة كييف وأوديسا.