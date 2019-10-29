خبير أمريكي يدلى بشهادته بشأن مكالمة ترامب ورئيس أوكرانيا المثيرة للجدل

من المقرر أن يدلى خبير أمريكي بارز معني بالشؤون الأوكرانية، بشهادته أمام محققين، اليوم الثلاثاء، بشأن المكالمة" المثيرة للجدل" التي أجراها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في يوليو الماضي، مع رئيس أوكرانيا الجديد، فولوديمير زيلينسكي، بحسب ما ذكرته شبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز.

ويعتزم الخبير الليفتانت كولونيل اندرو فيندمان، أن يقول في شهادته وفقا لنسخة من بيانه الافتتاحي، الذي اطلعت عليه شبكة سي إن إن، أنه شعر بالانزعاج من المكالمة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي، لدرجة أنه أطلع مسؤول أعلى منه مرتبة على مخاوفه.

وأفادت سي إن إن أن فيندمان سوف يقول للمحققين إنه شعر بأن إجراء تحقيق بشأن نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وشركة غاز طبيعي أوكرانية لها صلة بهنتر ابن بايدن، من شأنه تقويض الأمن الوطني الأمريكي.

وتردد أن ترامب ضغط على زيلينسكي لإجراء مثل هذا التحقيق عدة مرات خلال المكالمة الهاتفية في 25 يوليو الماضي.

ويعتزم فيندمان أن يقول " لقد شعرت بالقلق بسبب هذه المكالمة، لا أعتقد أنه من الملائم مطالبة حكومة أجنبية بالتحقيق مع مواطن أمريكي، ولقد شعرت بالقلق إزاء تداعيات دعم الحكومة الأمريكية لأوكرانيا".



