كثيرا ما تكون علامات عرق الإبط ورائحته محرجة، خاصة لدى الكثير من الفتيات، حيث إن الحمامات والكميات الجيدة من العطور لا يمكن أن تحل هذه المشكلة، وهناك مجموعة من الطرق التي يمكن أن تساعد على التخلص من رائحة الإبط الكريهة، وفقًا لما نشره موقع "ويب ميد".

* غسول الجسم المضاد للبكتيريا

إنها البكتيريا التي تشتم رائحتها وليس العرق، لذلك يجب البحث عن غسول للجسم يساعد في تقليل البكتيريا ومنع رائحة الجسم الكريهة.

* خل التفاح

يمكن استخدام خل التفاح لمحاربة البكتيريا، وذلك لأنه يساعد على تقليل الرائحة عن طريق موازنة مستوى الأس الهيدروجيني للجلد.

* التجفيف الجيد

يجب التأكد من تجفيف الإبط بشكل صحيح قبل وضع مزيلات التعرق، حيث يمكن أن يؤدي عدم التجفيف بشكل صحيح قبل وضع مضادات التعرق أو مزيل العرق إلى ظهور الرائحة الكريهة.

* تجربة منتجات مختلفة

في كثير من الأحيان لا يمتزج مزيل العرق أو مضاد التعرق مع البشرة، لذلك يجب تغيير المنتج إذا كانت العصا أو البخاخ لا يؤدي إلى النتيجة المرغوبة.

* معقم اليدين

يمكن استخدام معقم اليدين كحل سريع للجلد في حالة عدم توفر مزيل عرق، حيث يمكن أن يساعد هذا الحل المضاد للجراثيم في ترويض الرائحة الكريهة، ولكن يجب تجنب هذا الحل في حالة القيام مؤخرًا بالحلاقة أو الشمع.

* وضع مضاد التعرق في الليل

يمكن أن يكون وضع مزيل العرق في الليل أكثر فعالية، وذلك لأن الجسم يكون أقل نشاطًا في الليل، ما يمنح المنتج مزيدًا من الوقت للعمل حتى يخترق الغدد العرقية لمكافحة العرق.