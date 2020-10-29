 ماكرون يزيد قوات مكافحة الإرهاب المحلي بواقع 4 آلاف جندي - بوابة الشروق
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ماكرون يزيد قوات مكافحة الإرهاب المحلي بواقع 4 آلاف جندي

فرنسا - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 6:02 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 6:02 م

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن الجنود المنتشرين لأداء واجبات مكافحة الإرهاب المحلي سوف يزيد عددهم بأكثر من الضعف من 3 آلاف إلى 7 آلاف جندي بعد حادث القتل، اليوم الخميس، في كنيسة بمدينة نيس.

وقال ماكرون عقب حديثه مع مسؤولين وضباط شرطة إننا "سنمكن أنفسنا بالتالي من حماية جميع أماكن العبادة، لا سيما الكنائس، بحيث يمكن أن يقام عيد جميع الأقداس في 1 نوفمبر في الظروف المناسبة".

وتعهد ماكرون "بدعم الأمة كلها لكاثوليك فرنسا وأي مكان آخر".

وأضاف ماكرون أنه "من الواضح للغاية أن فرنسا تتعرض للهجوم "، مشيرا إلى اعتقالات أخرى جرت خلال اليوم، وكذلك هجوم أسفر عن إصابة حارس في القنصلية الفرنسية بجدة بالسعودية.


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