الخزانة الأمريكية تبيع سندات أجل 7سنوات بأقل من المتوسط

بعد إعلان نتيجة الاكتتاب في السندات أجل عامين، والسندات أجل خمس سنوات خلال اليومين الماضيين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بيع سندات مدتها سبع سنوات بقيمة 53 مليار دولار، حيث جاء الاكتتاب فيها أقل من المتوسط.



وبلغ سعر العائد على سندات السبع سنوات 0.600 في المئة من قيمتها الاسمية، وبمعدل تغطية للطرح بلغ 2.24 مرة.



كانت وزارة الخزانة الأمريكية باعت سندات أجل سبع سنوات في الشهر الماضي بقيمة 50 مليار دولار، حيث بلغ سعر العائد عليها 0.462 ومعدل التغطية 2.42 مرة من قيمة الطرح.



يذكر أن معدل التغطية، هو مقياس للطلب على السندات، حيث يشير إلى حجم الاكتتاب مقارنة بحجم الطرح.



وبلغ متوسط معدل التغطية في آخر 10 طروحات للسندات فئة سبع سنوات 2.50 مرة.