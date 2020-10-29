 السعودية تستنكر هجوم كنيسة نوتردام بفرنسا - بوابة الشروق
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السعودية تستنكر هجوم كنيسة نوتردام بفرنسا

علم السعودية
علم السعودية
د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 5:57 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 5:57 م

أعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها اليوم الخميس، عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين، للهجوم الإرهابي الذي وقع في كنيسة نوتردام في مدينة نيس الفرنسية، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وجددت الوزارة "التأكيد على رفض المملكة القاطع لمثل هذه الأعمال المتطرفة التي تتنافى مع جميع الديانات والمعتقدات الإنسانية والفطرة الإنسانية السليمة"، مؤكدة في الوقت نفسه، على أهمية نبذ الممارسات التي تولد الكراهية والعنف والتطرف.

كما عبرت وزارة الخارجية السعودية عن العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الفرنسي الصديق، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.


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