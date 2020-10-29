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الأردن تدين الهجوم الإرهابي في نيس الفرنسية

الاردن - ارشيفية
الاردن - ارشيفية
عمان - د ب أ
نشر في: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:27 م | آخر تحديث: الخميس 29 أكتوبر 2020 - 9:27 م
أدانت وزارة الخارجية الأردنية الهجوم الإرهابي، الذي وقع في مدينة نيس الفرنسية هذا اليوم وأسفر عن مقتل 3 أشخاص.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله علي الفايز، إدانة واستنكار المملكة لهذه الجريمة الإرهابية وجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف دون تمييز الجميع وتهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.

وشدد الفايز على ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وثقافة الكراهية بكل أشكالها وتكريس قيم الوئام واحترام الآخر.

كما أكد أن الإرهاب عدو مشترك لا علاقة له بحضارة أو دين ويتناقض مع قيم احترام الحياة والآخر والسلام التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.

وأعرب الفايز عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الضحايا وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين.

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