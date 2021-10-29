تضخم اليورو يخترق حاجز الـ4% ويزيد من تحدي السوق للاجارد

تسارع التضخم في منطقة اليورو بأكثر من المتوقع لاختراق حاجز الـ4٪ وذلك للمرة الثانية فقط في تاريخه على الإطلاق، إضافة إلى التحدي الذي يواجهه البنك المركزي الأوروبي في التصدي لرهانات السوق العدوانية المتزايدة لرفع أسعار الفائدة، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقالت بلومبرج إن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 1ر4 ٪ في أكتوبر الجاري، مقارنة بمتوسط تقديرات الاقتصاديين عند 7ر3٪، وفقا للأرقام الصادرة عن وكالة الإحصاءات الأوروبية (يوروستات) اليوم الجمعة.

وارتفع مقياس يجرد المكونات المتقلبة مثل الغذاء والطاقة إلى 1ر2 ٪، وهو معدل لم يسبق له مثيل منذ ما يقرب من عقدين من الزمان.

وعشية صدور البيانات، حاولت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد صد رهانات المستثمرين على أن مؤسستها سوف تضطر إلى رفع أسعار الفائدة في العام المقبل، معلنة أن مثل هذا التسعير يتعارض مع تحليلها وتوجيهاتها السياسية.