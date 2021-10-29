إطلاق سراح امرأة أمريكية أدينت بقتل والدتها من سجن في إندونيسيا

ذكرت مسؤولة أنه تم إطلاق سراح امرأة أمريكية، أدينت بقتل والدتها في فندق في جزيرة "بالي"الإندونيسية، من السجن، اليوم الجمعة.

وأضافت ليلي(اسم واحد)، رئيسة قسم النساء، في سجن "كيروبوكان" في بالي إن هيثر ماك، التي تبلغ الآن 26 عاما، حكم عليها بالسجن عشر سنوات في عام 2014، بسبب تورطها في القتل، لكن تم تخفيف العقوبة الصادرة بحقها، عدة مرات، بسبب حسن السلوك.

وأدين صديقها، تومي شايفر، أيضا بقتل والدة ماك ومازال يقضي عقوبة في نفس السجن، لمدة 18 عاما.

وأضافت ليلي "كانت سجينتنا النموذجية. كانت نشطة في الكنيسة وكانت تعلم نزلاء آخرين دروسا في الرقص".

وكانت ماك حبلى، وقت اعتقالها وأنجبت طفلة، أثناء سجنها.

وكان قد تم العثور على شيلا فون ويسي-ماك/62 عاما/ ، والدة ماك في حقيبة سفر داخل صندوق سيارة أجرة، خارج فندق بالي في عام 2014. وتم اعتقال الشريكين في فندق آخر بعد ذلك بيوم.