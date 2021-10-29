البر الرئيسي الصيني يسجل 48 إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية في تقريرها اليومي، اليوم الجمعة، أن البر الرئيسي الصيني سجّل 48 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19 يوم الخميس.

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تقرير اللجنة، من بين الحالات الجديدة المذكورة، تم تسجيل 19 حالة في منغوليا الداخلية، و12 في قانسو، وتسع حالات في هيلونجيانج، وثلاث حالات في تشينغهاي، وحالتين في كل من بكين ونينجشيا، وحالة واحدة في يوننان.

وتم أيضا تسجيل 16 حالة جديدة وافدة، منها أربع حالات في قوانجدونج، وثلاث حالات في كل من شنغهاي وقوانجشي، وحالتان في كل من تشجيانج ويوننان، وحالة واحدة في كل من بكين ومنغوليا الداخلية.

وأضافت اللجنة أنه تم تسجيل حالة جديدة مشتبه في إصابتها بكوفيد-19 وافدة من خارج البر الرئيسي في مدينة شنغهاي، بينما لم تُسجل أي حالات وفاة جديدة متعلقة بالمرض يوم الخميس.

وتم تسجيل ما إجماليه 9562 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الخميس، بينها 9187 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها، و375 حالة لاتزال تتلقى العلاج الطبي. ولم تسجل أي حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 97002 حالة حتى الخميس، بينها 701 حالة لاتزال تتلقى العلاج، 38 منها في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 91665 مريضا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصا نتيجة المرض.

وتم تسجيل 23 حالة جديدة بدون أعراض، منها 20 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي. وكان هناك ما إجماليه 410 حالات بدون أعراض، منها 369 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الخميس.