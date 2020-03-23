لجنة كورية جنوبية توصي فيسبوك بتسديد تعويضات لكل مستخدم بسبب تسريب المعلومات

أوصت اللجنة الحكومية المعنية بحماية المعلومات الشخصية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، شركة فيسبوك بتسديد 300 ألف وون (256.70 دولار أمريكي) كتعويض لكل مستخدم من 181 مستخدما طلبوا الحصول على تعويضات بسبب توفير معلوماتهم الشخصية لأطراف ثالثة دون موافقتهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أن تلك التوصية قدمتها لجنة الوساطة لحل المنازعات التابعة للجنة حماية المعلومات الشخصية، وهي المسؤولة عن تسوية النزاعات بين شركة "ميتا" والمعروفة سابقا باسم شركة "فيسبوك" وبين المستخدمين الكوريين للموقع.

وخلصت اللجنة الحكومية في نوفمبر إلى أن موقع فيسبوك سرب بيانات شخصية لما لا يقل عن 3.3 مليون مستخدم من إجمالي 18 مليون مستخدم كوري إلى أطراف ثالثة دون موافقة المستخدمين بين مايو 2012 ويونيو 2018. وشملت البيانات المسربة قوائم أصدقاء المستخدمين على موقع فيسبوك.

وتم تغريم الشركة العالمية العملاقة 6.7 مليار وون لانتهاكها لقانون الخصوصية في ذلك الوقت.

وردا على ذلك، تقدمت مجموعة من مستخدمي فيسبوك في كوريا الجنوبية بطلب جماعي للحصول على تعويض لتخفيف الضرر إلى لجنة حماية المعلومات الشخصية في أبريل الماضي، مطالبين بالحصول على تعويض مالي من الشركة وإلزامها بالإفصاح عن المعلومات التي تم تسريبها ولمن حصلوا على المعلومات المسربة.

وفي صفقة التحكيم، اقترحت اللجنة أن تسدد الشركة 300 ألف وون لكل مستخدم من المستخدمين الـ 181 الذين انضموا إلى الإجراء الجماعي، ومنحهم حق الوصول إلى المعلومات التي طالبوا بها.

وقالت اللجنة إنها ستعرض المقترح على كلا الطرفين، وإذا وافقوا سيكون لصفقة التحكيم نفس الأثر القانوني لقرارات المحكمة النهائية في الدعاوى المدنية.