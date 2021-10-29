رئيس الوزراء الهندي يتوجه إلى روما لحضور قمة مجموعة العشرين

توجه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إلى إيطاليا؛ لحضور قمة مجموعة العشرين المقرر عقدها في روما غدا /السبت/.

تأتي زيارة رئيس الوزراء الهندي لإيطاليا تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، وستستغرق زيارته يومين، يلتقي خلالها مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان فى مدينة الفاتيكان .

وسيشارك رئيس الوزراء الهندى مع الزعماء الآخرين في مجموعة العشرين في روما، خلال القمة السادسة عشر للمجموعة؛ حيث ستجرى مناقشات بشأن أوضاع الاقتصاديات العالمية وسبل التعافي من وباء كورونا، بالاضافة إلى القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة والتغير المناخي.

وقال رئيس الوزراء الهندي - في تصريحات قبيل مغادرته للعاصمة الهندية إلى روما - "إن هذه القمة ستكون أول قمة لمجموعة العشرين يتم الحضور فيها شخصيا منذ تفشى وباء فيروس كورنا عام 2020، وستتيح لنا فرصة لبحث الوضع العالمي الراهن وتبادل الأفكار بشأن الكيفية التى يمكن بها للمجموعة تعزيز الاقتصاديات وسبل تعافيها من تداعيات وباء كورونا بصورة مستدامة".

وفيما يتعلق بقضية التغير المناخي، قال رئيس الوزراء الهندي "إن الهند تعد سجلات جديدة لجهود جماعية من أجل التكيف مع التغيرات المناخية، ونحن نتخذ إجراءات طموحة لتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة والتنوع البيولوجى " .

وأضاف أن الهند تعتبر من أبرز الدول في العالم التي تستخدم الطاقة المتجددة وتشجع استخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية، ويجب أن تكون هناك مواجهة شاملة لقضايا التغير المناخي.

ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الهندي، بريطانيا يومي الأول والثاني من نوفمبر؛ تلبية لدعوة من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لحضور مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغير المناخي، المقرر عقده فى مدينة جلاسجو.