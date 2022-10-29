طهران ترفض ما يتردد بشأن استخدام طائرات مسيرة إيرانية في حرب أوكرانيا

رفض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، "المزاعم" حول استخدام الطائرات المسيرة الإيرانية في حرب أوكرانيا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى مساء الجمعة، بين وزير الخارجية الإيران ونظيره الأوكراني ديمتري كولبا، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" اليوم السبت.

وفيما يتعلق بالادعاءات المتعلقة باستخدام الطائرات الإيرانية المسيرة في حرب أوكرانيا، قال عبداللهيان: "لدينا علاقات جيدة مع روسيا وكان لدينا تعاون دفاعي منذ الماضي، لكن سياستنا تجاه الحرب في أوكرانيا هي احترام وحدة أراضي الدول، وليس إرسال أسلحة إلى طرفي النزاع".

وقال الوزير الإيراني: "نحن مستعدون لعقد اجتماعات فنية بحضور خبراء عسكريين بين البلدين دون الحاجة إلى أي وسيط".

ووصف عبداللهيان تصريحات بعض المسؤولين الغربيين بأنها لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى جهود إيران المتكررة للمساعدة في وقف إطلاق النار، وقال: "نحن مستعدون للمساعدة في وقف إطلاق النار".

وقال وزير خارجية أوكرانيا، ديميتري كولبا، في معرض تقديره لموقف إيران بشأن عدم إرسال أسلحة لاستخدامها في الحرب ضد بلاده: "إن محادثات الوفود الفنية العسكرية للبلدين أمر مهم".