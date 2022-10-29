أوكرانيا: مقتل 70 ألفا و250 من الجنود الروس منذ الغزو

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قتلت القوات المسلحة الأوكرانية 70 ألفا و250 من الجنود الروس، بينهم 550 جنديا أمس الجمعة، وذلك منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 فبراير الماضي، وحتى اليوم السبت.

جاء ذلك في تقرير أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على فيسبوك، وأوردته اليوم السبت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال البيان: "حتى اليوم السبت، دمرت القوات الأوكرانية 2659 دبابة روسية، و5401 عربة مدرعة، و1708 منظومات مدفعية، و380 منظومة صواريخ متعددة، و195 منظومة دفاع جوي".

وأضاف أنه تم تدمير 273 طائرة حربية و252 طائرة مروحية و1406 مركبات مسيرة للعمليات التكتيكية و351 صاروخ كروز و16سفينة وزورق و4107 شاحنات وصهاريج وقود و152 وحدة من المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.