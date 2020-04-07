مصابان في حريق مخزن قطن بدمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة دمياط، من السيطرة على حريق هائل، نشب داخل مخزن قطن في قرية ميت الخولي عبدالله، التابعة لمركز الزرقا، ما تسبب في إصابة شخصين.

وورد بلاغ إلى أجهزة الأمن، أفاد باندلاع حريق داخل أحد مخازن القطن، وذلك بعد أن فوجئوا بتكاثر ألسنة اللهب بداخله.

وعلى الفور، تحركت قوة أمنية برفقة سيارات الإسعاف لموقع الحادث، فيما دفعت قوات الحماية المدنية بعشر سيارات للسيطرة على الحريق.

وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، باصابات طفيفة، وتم نقلهما إلى مستشفى الزرقا المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر اللازم للواقعة تمهيدا لاستدعاء النيابة العامة لإجراء المعاينة الأولية وتقدير الخسائر الناتجة عن الحادث.

فيما تكثف أجهزة البحث الجنائي تحرياتها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.