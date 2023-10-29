مسؤول في حماس يدعو العالم للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة

دعا نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري، العالم للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لجرائم إسرائيل والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع.

يأتي حديث العاروري خلال لقائه، اليوم السبت، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مكتبه في عين التينة في بيروت، على رأس وفد قيادي من حركة "حماس"، "حيث قدم الوفد الشكر لبري على مواقفه الداعمة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة".

ودعا العاروري "دول العالم إلى وقف العدوان الصهيوني ووضع حد لجرائم الاحتلال والعمل على السماح بدخول القوافل الإنسانية إلى القطاع، مؤكدا أن المقاومة الفلسطينية ما زالت تتحكم بمجريات المعركة، وأنها لن تتنازل عن تحقيق أهدافها في هذه المعركة".

واستعرض العاروري "مجريات معركة "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الحالي، والتي جاءت رداً على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى، والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ومواصلة عدوان الاحتلال على جميع الأراضي الفلسطينية".

وأكد العاروري أن "معركة طوفان الأقصى كسرت أسطورة الجيش الذي لا يقهر"، معتبرا أن "الاحتلال وعبر جرائمه ومجازرة يحاول التغطية على هزيمته التاريخية".

من جهته اعتبر بري أن "ما جرى في السابع من أكتوبر هو صفعة قوية في وجه الاحتلال، موجها التحية للشعب الفلسطيني ومقاومته البطلة التي ألحقت هزيمة تاريخية بجيش الاحتلال".

وأعرب عن "إدانته لجرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال في غزة"، داعيا "جميع الدول والبرلمانات إلى العمل على وقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة".