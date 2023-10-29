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صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن إدارة شباب مغاغة نفذت بالتنسيق مع إدارة البرلمان والتعليم المدني لقاء بعنوان: "أدوات الرقابة البرلمانية".

ويأتي ذلك في إطار تثقيف الشباب بحقوقه السياسية والبرلمانية، وذلك بمركز شباب مدينة مغاغة بمشاركة 8 مراكز شباب وحضور عدد كبير من أعضاء البرلمان بالمراكز.

وجاء ذلك بحضور سامي وجيه مدير إدارة شباب مغاغة، وأشرف عبد الأعلى منسق إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمنيا، وأحمد طلعت مدير مركز شباب مدينة مغاغة، وإيمان سيد، مسئولي البرلمان بالإدارة، ومشرفي البرلمان بالمراكز التابعة لإدارة شباب مغاغة.

وحضر اللقاء الدكتور مؤمن شعبان الخبير البرلماني، بوزارة الشباب والرياضة، الذي شدد على ضرورة متابعة تنفيذ كل الأنشطة والفعاليات بكل الهيئات الشبابية، والرياضية وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة.