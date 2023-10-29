القيعي: قدرات موديست لم تظهر لسبب واحد

أشاد عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، بمارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مشيرًا إلى أن أنتوني موديست سريع وقوي ويمتاز بالرأسيات لكن كل تلك المميزات لن تظهر إلا عندما يكون جاهزا بدنيا.

قال عدلي القيعي عبر قناة "أون تايم سبورتس":" كولر مدرب حاسم جدا، له رؤية يتمسك بها، فهو القاتل الهادئ، إنه النموذج الأقرب للمدرب الألماني فايتسه".

أضاف عدلي القيعي:" موديست سنه كبير، وغير جاهز بدنيا، إنه اختيار كولر بنسبة ١٠٠٪".

تابع عدلي القيعي:" انضم موديست من دوري قوي، ولا مجال لمراجعة سيرته الذاتية، بخلاف أنه انضم مجانا

أوضح عدلي القيعي:" سريع وقوي ويمتاز بالرأسيات، ولكن كل هذه المميزات لن تظهر إلا بتجهيزه بدنيا، سيحدث ذلك أم لا، لا أعرف، ولكن أتمنى وأتوقع".