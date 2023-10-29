التلفزيون الفلسطيني: عودة خدمات الاتصالات بشكل تدريجي لـ قطاع غزة

أفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني، بعودة الاتصالات بشكل تدريجي لقطاع غزة، بعد انقطاعها مع خدمة الإنترنت في مساء الجمعة الماضي.

وأفاد التلفزيون الرسمي الفلسطيني بأن شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال" أعلنت عودة خدمات الاتصال الثابت والخلوي والإنترنت للعمل بشكل تدريجي والتي تم فصلها عن قطاع غزة نتيجة القصف الذي استهدف القطاع يوم الجمعة.

وبخصوص الشبكة الداخلية في القطاع، ذكرت "جوال" أنه وبالرغم من خطورة الوضع الميداني فإن طواقمها الفنية كانت وما زالت تعمل كل ما بوسعها لإصلاح ما أمكن من الأضرار التي حلت بالشبكة قدر المستطاع وضمن ما هو متوفر من إمكانيات.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ 23 منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في الـ7 من أكتوبر الجاري، حيث تستمر إسرائيل في قصف القطاع برا وبحرا وجوا، ما تسبب بوقوع آلاف القتلى والجرحى من الجانب الفلسطيني، علما أن إسرائيل شنت مساء الجمعة هجوما داميا على غزة يعتبر الأعنف منذ بدء الحرب على القطاع.

وقالت منظمات الإغاثة الدولية إن الانقطاع الذي بدأ مساء أمس الجمعة أدى إلى تفاقم الوضع المتدهور بالفعل من خلال إعاقة عمليات إنقاذ الأرواح ومنع المنظمات من الاتصال بموظفيها على الأرض.