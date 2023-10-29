مصرع الممثل ماثيو بيري بطل مسلسل فريندز غرقا في منزله

أعلنت مصادر أمريكية أنه تم العثور، مساء أمس السبت، على الممثل الأمريكي ماثيو بيري، أحد نجوم مسلسل "Friends"، متوفياً في منزله بمدينة لوس أنجلوس، عن عمر يناهز 54 عاماً.



وأفادت التقارير بأن بيري توفى غرقاً في حوض الجاكوزي الخاص بمنزله ولم يتم العثور على مواد مّخدرة، ولا تزال التحقيقات مستمرة حول وجود شبهه جنائية في مكان الحادث أم لا.

أحدثت وفاة بيري حالة من الهلع والصدمة لمحبي مسلسل "Friends" الشهير، وخاصة محبي شخصية "تشاندلر بينج" التي قدمها الراحل ماثيو بيري خلال أحداث المسلسل، الذي تصدر اسمه على الفور "ترند" منصة "X"، تويتر سابقاً، حيث شارك عدد كبير من عشاقه حزنهم بنشر الصور والفيديوهات الخاصة بشخصية تشاندلر وذكرياته في المسلسل.

ولد ماثيو بيري في مدينة وليمستون الأمريكية، ماساتشوستس، في 19 أغسطس 1969، ونشأ في أوتاوا، كندا، حيث التحق بالمدرسة الابتدائية مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وكانت والدته، سوزان موريسون، صحفية وسكرتيرة صحفية لرئيس الوزراء بيير ترودو، والد جاستن.

وكان بيرى قد اعترف سابقاً، محاربته بمفرده إدمانه على المسكنات والمشروبات الكحولية، وأن ماضيه في الإدمان حال أيضا دون تحقيقه لحلم حياته بأن يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية يوما ما، كما أفصح عن عدم تذكره ثلاث سنوات من الفترة التي قضاها بالتمثيل في مسلسل Friends، وذلك في الفترة ما بين الموسمين الثالث والسادس بسبب مشكلة إدمانه.