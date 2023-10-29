جيش الاحتلال: قواتنا تواصل أنشطتها البرية شمال غزة وقضت على مسلحين داخل القطاع

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قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن «القوات تواصل النشاطات البرية في شمال قطاع غزة، وقضت على مسلحين داخل القطاع».

وأضاف تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد، أن «طائرات سلاح الجو استهدفت مبانٍ عسكرية تابعة لحماس»، بحسب مزاعمه.

وأشار إلى استهداف منصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع، ومواقع استطلاع وبنى تحتية عسكرية.

وتابع: «القوات قضت على مسلحين أطلقوا النار باتجاه الجيش، وكذلك على مسلحين تم رصدهم على خط الشاطئ في منطقة زيكيم داخل أرض قطاع غزة».

واستهدف قصف إسرائيلي جديد، مساء اليوم الأحد، حيي الزيتون والشجاعية شرقي غزة.

وعرضت فضائية «الجزيرة» لقطات حية ترصد شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متعددة ومتتالية، أسفرت عن تصاعد أعمدة الدخان الرمادية في السماء.

وقال مراسل «الجزيرة» وائل الدحدوح، إن الاحتلال يشن غارات كثيفة قريبة من مستشفى القدس في غزة، ذاكرا أن هذا النوع من القصف يتسبب بأضرار جمة في المستشفى.

ولفت إلى أن «القصف قد يؤدي إلى تحطيم الزجاج، بخلاف الأجواء المرعبة التي يعيشها 14 ألف مواطن فلسطيني يلجؤون لجنبات وطوابق مستشفى القدس».

وفي وقت سابق، شن طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة على أحياء البلدة القديمة بمدينة غزة.

وأوضح «الدحدوح» أن سلسلة الغارات العنيفة تستهدف أحياء الزيتون والشجاعية، منوهًا أن المنطقة المستهدفة مكتظة بالسكان.

وأضاف: «حزام ناري جديد مكون من 6 إلى 10 غارات في آن واحد تشن على مناطق مختلفة، أحيانًا في شكل خطوط مستقيمة أو دائرية أو على شكل حدوة فرس؛ تركز على مربع واحد أو تتركز في أحياء متعددة».