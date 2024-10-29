 السفير التركي بالقاهرة: مش بقدر أمسك نفسي أمام الفول بالعيش البلدي والبصل - بوابة الشروق
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السفير التركي بالقاهرة: مش بقدر أمسك نفسي أمام الفول بالعيش البلدي والبصل

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 1:44 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 - 1:44 ص

كشف السفير التركي بالقاهرة، صالح موطلو شن، عن أكلته المفضلة من المطبخ المصري، قائلا: «أستطيع أن أقول من صميم قلبي أني أحب الفول، نحن كدبلوماسيين نذهب للعزومات كثيرًا، ولابد أن نكون حذرين في الأكل في كل مكان؛، ولكن عندما أرى الفول بالعيش البلدي والبصل؛ مش بقدر أمسك نفسي».
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن «أم علي» هي الأخرى من أكلاته المصرية المفضلة، قائلا: «كلما رأيت أم علي لا أفوت فرصة تناولها مباشرة».
وأعرب عن سعادته بتعيينه سفيرا لبلاده لدى مصر، مؤكدا: «أفتخر بتنصيبي سفيرا لتركيا في مصر، فأنا أحب هذا البلد، وأريد أن أعمل اعمل لأجل المصلحة المتبادلة ولأجل الإخوة المصريين، والمنفعة المتبادلة بين الشعبين التركي والمصري».
واختتم حديثه قائلا: «إذا كتبت مذكراتي في المستقبل؛ سيكون لمصر الفضل والمكانة الكبيرة بها».

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