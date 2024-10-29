استشهاد 55 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا شمال غزة

استشهد 55 فلسطينياً وأصيب العشرات، اليوم، في غارات إسرائيلية على بيت لاهيا، شمالي قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن "الاحتلال قصف عمارة سكنية، تتكون من 5 طوابق، وتؤوي قرابة 150 نازحاً، تعود لعائلة أبو نصر في بيت لاهيا".

وأشارت إلى أنه لا يزال العشرات من المواطنين تحت الأنقاض، فيما تتواصل المناشدات للمساعدة في البحث عن ناجين، أو انتشال جثامين من تحت الأنقاض، في ظل عدم تمكن الدفاع المدني والإسعاف من الوصول إليهم.

وأفادت الوكالة بوجود أكثر من 20 إصابة خطيرة في مستشفى كمال عدوان، جرّاء الغارة الإسرائيلية، وسط قصف مدفعي متواصل.